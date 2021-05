#portret Lior M. Kochavy, oče Odprte kuhne

Portret izraelsko-slovenskega poslovneža in ljubitelja hrane Liorja M. Kochavyja bi bil lahko tudi zapis o zgodovini Odprte kuhne in zgodovini ter vplivu tujih, mednarodnih kuhinj na slovensko kuhinjo in slovenske jedce. Gre za devet let redne petkove kulinarične prireditve na ljubljanskem Pogačarjevem trgu, ki je pognala svoje korenine tudi po drugih slovenskih mestih in brez katere si našega največjega mesta skoraj ne moremo več predstavljati. Odprta kuhna, ki jo je zasnoval Kochavy z ženo Almo, je brez dvoma ena najzanimivejših kulinaričnih in podjetniških idej v Sloveniji.