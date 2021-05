V Logatcu so se cepili skoraj vsi starostniki: zakaj jim ne sledi vsa Slovenija?

V večini zdravstvenih domov ne vedo, kako uspešno so starostnike na svojem območju zaščitili pred covidom-19. Precepljenost teh posebej ranljivih pacientov spremljajo predvsem tisti zavodi, ki so nadpovprečno uspešni, izjemno pa so se pri spodbujanju starejših k cepljenju izkazali v Logatcu.