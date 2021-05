Vzdušje med obiskovalci stojnic je bilo izjemno. Ljudje niso mogli skriti navdušenja niti nad sončnim vremenom, ki je, kot je dejala dobro razpoložena družba, pregnalo »šestmesečni februar«. Obiskovalci so se držali predpisanih ukrepov, mize na ploščadi za stolno cerkvijo, pod stopnicami in še na drugi strani pri Kresiji so bile postavljene z večjim razmikom.

Čeprav sedenje na stopnicah ni bilo predvideno, so ljudje z upoštevanjem razdalje kljub vsemu za kratek čas sedli na topel kamen in uživali v izbranih jedeh. Ponovnega snidenja s svojimi gosti so se iskreno razveselili tudi gostinci, zadovoljni, da se življenje počasi vrača v normalni ritem in da imajo ponovno možnost delati to, kar počnejo radi in kar znajo najbolje: gurmansko razvajati svoje goste, ki so jim na osrednji ljubljanski tržnici zvesti vsa ta leta. Odprta kuhna bo, če bosta vreme in epidemiološka slika to dopuščala, potekala vsak petek med 10. in 22. uro.