Ker bi predsedniku vlade in njegovim vladnim sotrpinom, ki imajo očitne težave s slovensko ustavno ureditvijo, radi pomagali, smo izbrskali najugodnejšo rešitev. S turškim letalskim prevoznikom se da z Brnika do glavnega mesta Venezuele Caracasa že za borih 670 evrov s prtljago vred. S krajšim vmesnim postankom v Carigradu. Gre za enosmerno vozovnico, kakopak. Priporočamo čimprejšnji nakup, kajti karte se dražijo. Očitno je povpraševanja precej. Prvi let je v ponedeljek ob sedmih zvečer. Srečno pot!