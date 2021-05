Če imate na svojih androidnih pametnih napravah velike količine fotografij, ki jih še niste shranili v Googlov oblak oziroma v storitev Googlove fotografije, se vam okno priložnosti počasi izteka. Pravzaprav imate čas samo še do ponedeljka. Tedaj se namreč izteče rok, ki ga je ameriško podjetje lansko jesen postavilo pred novo celovito prenovo storitve. Od 1. junija dalje uporabniki ne bodo več imeli možnosti neomejenega shranjevanja fotografij in videoposnetkov »visoke kvalitete«, temveč bodo imeli za vse stopnje kvalitete fotografij in videov brezplačno na voljo zgolj še 15 GB prostora v Googlovem oblaku. Kdor bo želel v oblaku shranjevati več fotografij, bo moral za storitev plačati. Google bo hkrati spremenil ime fotografij »visoke kvalitete«. Po novem bo ime bolj iskreno, saj bo priznalo, da gre za fotografije za varčevanje s prostorom (Storage saver).

Da se s spremembo pravil ne bi preveč zamerili svojim uporabnikom, bo Google do konca maja še naprej omogočal shranjevanje neomejene količine fotografij in videov »visoke kvalitete«, te že shranjene fotografije in videi pa se tudi po 1. juniju ne bodo šteli v kvoto 15 GB. Hkrati bo Google dobrovoljno »pozabil« na ves prostor, ki ga že zasedajo fotografije in videi originalne kvalitete. Z drugimi besedami: hitro začnite polniti svoj delež oblaka s fotografijami in videi originalne ločljivosti. Po 1. juniju bo Google uporabnikom namenil povsem svežih 15 GB prostora. Vanj bo še naprej štel vsebine na vaših računih poštne storitve gmail in spletne mape za datoteke google drive, ne pa do 1. junija naloženih vsebin storitve googlove fotografije.