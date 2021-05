Rachel in Ross iz Prijateljev sta bila zaljubljena tudi kot Jennifer in David

Poleg posebne epizode ob ponovni združitvi vseh glavnih igralk in igralcev iz legendarne humoristične serije Prijatelji, v kateri so nastopili tudi številni slavni gostje (David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga…), so posneli tudi pogovorno oddajo, v kateri je vseh šest glavnih zvezdnikov (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer) gostil 42-letni britanski televizijski voditelj James Corden. Ta je bil nad tem vidno vzhičen, precej manj pa je navdušil gledalce, ki so na družbenih omrežjih kar tekmovali, kdo se bo bolj zgražal nad njegovim načinom vodenja in vprašanji. Kljub temu pa je Cordnu uspelo »izsiliti« zanimivo priznanje Jennifer Aniston in Davida Schwimmerja, ki sta v seriji nastopala v vlogi Rachel in Rossa.