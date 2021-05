Kim Kardashian padla na izpitu

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, o kateri se je zadnje čase govorilo predvsem zaradi ločitve od moža, slavnega raperja in modnega oblikovalca Kanyeja Westa, ni nič bližje temu, da bi postala odvetnica. Da si tega neizmerno želi in da je to njen naslednji »življenjski cilj«, je javno razkrila pred dvema letoma, po enem letu šolanja pa je v napovedniku nove epizode resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian priznala, da je še močno oddaljena od tega cilja. Spodrsnilo ji je namreč že na prvi stopnici, na izpitu po prvem letu šolanja. »Na žalost mi ni uspelo, a se ne predajam in se pripravljam na to, da bom izpit kmalu opravljala znova,« je dejala.