Kot je dejal, so skupaj s štirimi bližnjimi gasilskimi društvi prihiteli na kraj požara, ko jih je o njem obvestil domačin s sosednjega hriba. »Domači so spali in sploh niso vedeli, da jim gori hlev. Po uri sodeč pa je gorelo že vsaj pol ure prej,« je še povedal Slatenšek.

Kot so ugotovili celjski kriminalisti, je zagorelo zaradi kratkega stika na električnem vodniku. »V hlevu je bilo pet krav, štiri je gasilcem uspelo rešiti, ena pa je žal poginila. Ogenj je uničil tudi več kmetijskih strojev,« je povedala Milena Trbulin s Policijske uprave Celje. Slatenšek je dodal, da so ogenj pogasili po treh urah, pri čemer so očuvali gozd v neposredni bližini in tudi bližnjo starejšo hišo.