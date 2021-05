Snežna freza in recepti Slovenski tatovi so znova imeli dolge prste. Nekatere bolj zanima gotovina, druge kolesa, tretji so veliko bolj praktični. V Trbovljah je tako nekdo iz kleti ukradel snežno frezo. Vsako drugo leto bi se temu prijetno nasmejali in se vprašali, kaj češ z njo početi konec maja, a saj sami vidite, kakšno vreme imamo. Pripravljenost v vsakem trenutku ni odveč. V Sečovljah je nekdo s parcele ukradel štirideset mladih sadik trte, v Piranu pa nekdo iz stanovanja odnesel dva zlata prstana, športne copate in zdravniške recepte. Se bliža poroka? Če se, bi se nepridiprav morda moral povezati s tistim, ki je iz lokala v Novi Gorici odnesel za nekaj sto evrov alkohola. Za zakusko, kakopak.

Dragi uroki Ljudje božjim odposlancem radi zaupajo. A bi bilo včasih bolje, če jim ne bi. Denimo 30-letnemu Robertu iz Zagreba, lažnemu hodži, ki naj bi z razbijanjem urokov pomagal pomoči potrebnim. Renatu je odredil, naj s stene umakne sliko, gre v spalnico, zbere ves denar, ki ga ima, in si ga pritisne na čelo. Renato je ubogal, verujoč, da ga bo to rešilo uroka. Adem hodža, kakor se je prevarant predstavljal, je takrat začel moliti v arabščini, potem pa mu ukazal, naj denar pospravi v vrečko, pristavi ves kruh, ki ga ima, vrečko trikrat zaveže in jo prinese v zagrebško džamijo. Ko sta se srečala, mu je »hodža« iz rok iztrgal zavoj in pobegnil. Ogoljufal je tudi Marijo, ki mu je predala dva prenosna računalnika in več telefonov, Mirjana pa okoli 1200 evrov in 1700 kanadskih dolarjev. Skupno naj bi žrtve pretental za okoli 13.000 evrov, zaradi česar si je prislužil leto dni pogojne zaporne kazni.

Pobegnil pred radovednimi otroki Mlad ameriški vojaški kadet si pobega iz oporišča gotovo ni predstavljal tako, kot se je odvil. Oborožen z vojaško puško je vdrl na avtobus, jo prislonil na glavo šoferja Kennetha in zahteval, da ga odpelje domov. Mirno, dotlej povsem običajno jutro se je sprevrglo v pravo dramo. Na avtobusu je bilo namreč 18 predšolskih otrok, zato je voznik ubogal. A pomoč je prišla iz nepričakovane smeri – otroci so vojaka začeli spraševati, ali jim bo storil kaj hudega, obkladali pa so ga tudi z drugimi vprašanji. Ko ga radovedni malčki kar niso hoteli pustiti pri miru, je šoferja prosil, naj ustavi avtobus, in pobegnil na svobodo. »Vsa vprašanja so ga vrgla iz tira, zdelo se je, kot da so ga pregnali,« je za lokalne medije srečen konec strašljive in nevarne situacije opisal šofer.

Smrtonosen solarij Namesto prijetnega, sproščujočega popoldneva je Avstrijka v solariju doživela pravo nočno moro. V nedeljo je obiskala samopostrežni sončni studio v kraju Deutsch Kaltenbrunn nedaleč od meje s Slovenijo. Stopila je do ene od kabin, ki je bila polna, a iz nje ni bilo nobenega glasu. Postala je sumničava, potrkala, a nič. S pomočjo kovanca ji je uspelo odpreti vrata, za kar ji je bilo gotovo žal. Notri je namreč odkrila prejšnjo stranko. Bila je mrtva. Reševalci so 50-letnico skušali oživiti, a je bilo prepozno. Znakov nasilja na truplu naj ne bi bilo, šele obdukcija pa bo pokazala, zakaj je gospa umrla. Pregled naprave je pokazal, da tragična smrt ni bila posledica tehnične napake na njej.