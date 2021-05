Pa ni samo predsednik vlade takšen, evropska poslanka Romana Tomc je napisala res sporno pismo o umetnosti. Prijateljica je takrat to pismo primerjala s pisanjem nacistov o tako imenovani izrojeni umetnosti v tridesetih letih prejšnjega stoletja. In dejansko se prekriva kup terminologije. Da se nekateri umetniki norčujejo iz ljudi, da so žalitev kulture, da je treba ločiti zrnje od plev, da prava umetnost ni le za »peščico ljudi«, ampak za ljudstvo ipd. A dobra umetnost kaže družbi ogledalo, v dobri umetnosti se prepozna tudi duh časa. Mimogrede, po neki razstavi so mi v komentarjih na twitterju očitali, da delam čudne packarije in da ne znam narisati niti kakšne živali. Pa sem potem objavil skico prašiča in so takoj rekli, da je katastrofalno narisano, da si še kave ne bi mogel plačati s tem. No, šlo je za skico Pabla Picassa, najboljšega ali enega najboljših risarjev 20. stoletja. Mladina