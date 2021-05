Kot je na nedavnem srečanju v cvetočem parku povedal direktor Aleš Ocepek, so čas epidemije kar se da dobro izkoristili in med drugim dokončali večino komunalnih odvodov, ki so potrebni za lažje delo v parku. »Uredili in zasadili smo programsko pot od vhoda do stavbe stare uprave. Prav tako smo od zavoda za spomeniško varstvo dobili dovoljenje za postavitev paviljona za gostinsko dejavnost,« je povedal Ocepek in dodal, da bodo jeseni zanj prek javnega razpisa tudi iskali gostinca. »Glede na želje otrok in njihovih staršev smo obnovili in povečali otroško igrišče, 11. junija pa začnemo pilotni projekt, predstavitev 4D-zgodbe o vrtnicah v okviru intermedijske razstave VRTN!CA,« je še povedal direktor in omenil, da bodo obiskovalci na obljubljeni vlakec, ki bo vozil po parku, morali počakati do naslednjega leta.

Garklji s pozabljenimi cvetlicami Rdeča nit letošnje pomladi v parku Arboretum je poleg tulipanov in vrtnic, ki v Volčji Potok vsako leto privabijo več tisoč obiskovalcev, tudi cvetje s slik Marije Auersperg Attems, ki je slikala rastline iz svojega grajskega vrta in jih na tak način tudi dokumentirala. »Zajčki, astre, cinije, turški nageljni, ognjiči, skratka cvetje, ki je bilo še nedavno vseprisotno na podeželskih vrtovih in v vazah v kapelicah, ki so jih oskrbovale kmečke žene. In v Arboretumu smo se odločili, da jim povrnemo veljavo,« je povedal Matjaž Mastnak in razložil, da so bile prav njene slike izhodišče za raziskovanje grajskih vrtov, saj je mnogo rastlin od tam kasneje prešlo na kmečke vrtove. Tako so s slik prepoznali dobrih 70 rastlin in jih tudi poiskali ter iz sadik in semen ustvarili linijo, del katere je že v trgovini parka. »V parku smo uredili vrt Marije Auersperg Attems, na gredice pa posadili vse okrasne rastline z njenih slik. Pomladi se na obeh garkljih ob temno vijoličastih mačicah prebujajo narcise in prižasti tulipani. Do jeseni se bo tam razcvetelo še več kot petdeset drugih cvetlic, zgodovinskih vrtnic in okrasnih grmov,« je povedal Mastnak in dodal, da so k predstavitvi rastlin letos dodali uporabno različico za obiskovalce z avdiorazlago prek QR-kode.