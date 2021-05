Kazenski senat pri španskem vrhovnem sodišču je v sredo objavil poročilo, v katerem obsoja namen vlade Pedra Sancheza, da pomilosti vseh dvanajst katalonskih politikov, obsojenih zaradi spodbujanja procesa osamosvajanja oktobra 2017. Sodni senat oziroma vrhovno sodišče sta soglasno podala mnenje, da za predlog vlade ni pravnih razlogov. Taisti senat je zaradi očitanega vstajništva in malverzacij javnih sredstev deveterico oktobra 2019 obsodil na 9 do 13 let zapora. Preostale tri je sodišče oglobilo za kaznivo dejanje neposlušnosti, vsem pa izreklo še večletno prepoved opravljanja javnih funkcij.

Eden od argumentov vlade za pomilostitev oziroma omilitev kazni je, da so izrečene zaporne kazni pretirane. A sodniki odgovarjajo, da so sorazmerne. Senat nasprotovanje pomilostitvi utemeljuje tudi s tem, da »ne obstaja niti najmanjši dokaz ali kanček obžalovanja« pri zapornikih za storjeno dejanje, in se pri tem sklicuje na izjave obsojenega katalonskega nacionalističnega aktivista Jordija Cuixarta, ki je dejal, da bi vse, za kar je bil obsojen, še enkrat naredil, ker po njegovem mnenju to niso kazniva dejanja. Sodni senat špansko vlado opozarja, da ne sme pomilostiti kaznovanih oseb, ki izražajo težnjo, da bi »ponovno napadli temelje demokratičnega sožitja v državi«. Po navedbah v španskih medijih pa zakonodaja in druge pravne regulative »obžalovanja« ne postavljajo kot pogoj za pomilostitev.

Ostre kritike iz opozicije

Poročilo vrhovnega sodišča ni zavezujoče, saj je pomilostitev politični ukrep v rokah izvršilne oblasti, a je španska vlada ne sme podeliti, ne da bi prej pridobila mnenje sodišča, ki je kazen izreklo. Ta kontradiktorna situacija zdaj postavlja Sanchezovo vlado v zelo kočljiv položaj, ker bi se v primeru pomilostitve težko izognila sporu s pravosodjem, zato se bo morala omejiti na delno pomilostitev oziroma na zmanjšanje zaporne kazni.

Po drugi strani so vse tri desne opozicijske stranke – Ljudska stranka (PP), Ciudadanos (Cs) in fašistična stranka VOX – že napovedale tožbo pri domačem in evropskem sodišču, če bo vlada kakor koli pomilostila katalonske politične zapornike, Sancheza pa so obtožile za »izdajalca« in za »poniževanje« Španije. Vodja PP Pablo Casado je poročilo vrhovnega sodišča označil kot uničujoče za vlado, ki Sanchezu pušča samo eno pot, to je »opustiti namero, da pomilosti zarotnike«, medtem ko VOX grozi z uličnimi protesti, Cs pa s preklicem sodelovanja s socialisti.

Katalonske nacionalistične stranke in politični zaporniki pa namesto pomilostitve oziroma opustitve izvrševanja kazni zahtevajo amnestijo, kar pomeni izbris kaznivega dejanja oziroma civilne ali kazenske odgovornosti. To je tudi predmet pogajanj med špansko in katalonsko vlado, ki bi se morala po več kot enoletnem premoru od prvega sestanka v kratkem nadaljevati. Glavni pogajalec na strani katalonskih nacionalistov je ERC, ki zahteva tudi dogovor o sklicu referenduma za osamosvojitev Katalonije. Vse to je zdaj glavna tema napadov španske desnice na levo koalicijsko vlado v Madridu in na Sancheza, ki ju želijo čim prej zrušiti.