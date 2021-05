Po dvanajstih letih na mestu visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH se s tega položaja poslavlja 72-letni Valentin Inzko, diplomat iz avstrijske Koroške s slovenskimi koreninami. Osmi visoki predstavnik od leta 1995, ko je bil ta položaj ustanovljen hitro po sklenitvi daytonskega mirovnega sporazuma, bo postal nemški politik Christian Schmidt. Na položaj ga je imenoval usmerjevalni odbor sveta za uresničevanje miru v BiH, v katerem pa je proti njegovemu imenovanju glasovala Rusija. Uradno bo posle od Inzka prevzel 1. avgusta, pred tem bo o njegovem imenovanju odbor obvestil še generalnega sekretarja Združenih narodov. Po napetih tednih zaradi »non-paperja« o ponovnem risanju meja na zahodnem Balkanu, katerega namen je bil po besedah Inzka vnesti nemir in dodatno nestabilnost v regijo, Schmidta čaka nadaljevanje temeljnega poslanstva visokega predstavnika: s svojimi odločitvami mora varovati mir v BiH.

Nemčija je Schmidta kot kandidata za visokega predstavnika predlagala januarja. Vendar ni bilo jasno, ali bo sploh imenovan zaradi nasprotovanja Rusije, ki želi konec delovanja urada visokega predstavnika (OHR) in umik institucij mednarodne skupnosti iz BiH. Toda v usmerjevalnem odboru Rusija ni premogla veta, s tem pa tudi ne blokade njegovega imenovanja. Uradna Moskva zdaj opozarja, da bi Schmidta moral potrditi še varnostni svet (kjer ima Rusija pravico veta), vendar očitno Schmidtovo imenovanje sploh ne bo prišlo do te ravni odločanja.

Rusko negodovanje

Je pa že samo imenovanje Schmidta v usmerjevalnem odboru mimo volje Moskve poskrbelo za glasno neodobravanje ruskega veleposlaništva v BiH. »Ignoriranje principa soglasja predstavlja veliko kršitev prakse imenovanja visokega predstavnika v BiH,« so sporočili z ruskega veleposlaništva in opozorili, da mora o njegovem imenovanju odločati varnostni svet ZN. Če se to ne bo zgodilo, Schmidt po ruskih ocenah ne bo imel potrebne mednarodnopravne legitimnosti in ga ne bo možno pojmovati kot novega visokega predstavnika. Tudi v Republiki Srbski so dejali, da je bil Schmidt imenovan nezakonito. In tudi tam želijo zaprtje OHR, ker se ne morejo pritožiti na zavezujoče odločitve visokega predstavnika.

Urad visokega predstavnika je izjemno pomembna institucija v BiH, ki dejansko bdi nad tem, da politiki in zakonodaja ne delujejo v nasprotju z daytonskim mirovnim sporazumom. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti je leta 1997 pridobil velika pooblastila. Med drugim lahko odstavlja politike in sprejema zavezujoče odločitve, ko politiki v BiH ne zmorejo ukrepati. Kot je opozoril s položaja odhajajoči Inzko, lahko odločitev o zaprtju urada sprejme zgolj odbor za uresničevanju miru v BiH in to šele po predhodnem priporočilu visokega predstavnika, ko ta oceni, da so izpolnjeni pogoji za zaprtje. Ti pogoji so znani že dobro desetletje, določeni pa so bili po odhodu Paddyja Ashdowna z mesta visokega predstavnika. Med drugim je treba rešiti vprašanja državne lastnine in status Brčkega. Nekatere evropske države in ZDA so k tem pogojem dodale še uspešno izpeljane ustavne spremembe BiH.