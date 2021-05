V živo Začela se je »vseslovenska vstaja za predčasne volitve«

Prešernov trg so zapolnile z vlado Janeza Janše nezadovoljne množice. Udeležbo na shodu, ki tokrat poteka pod geslom »vseslovenska vstaja za predčasne volitve« so tokrat napovedali tudi v petih glavnih sindikalnih centralah in v opozicijskih strankah. Pričakovati je torej številčno udeležbo.