Najboljši trener: Ante Šimundža - Mura Morda bodo v podobnih kategorijah strokovnjaki ali novinarji izbirali tudi drugače, morda se bodo odločili za kakšno drugo trenersko ime, a če smo se česa dokončno naučili v sezoni 2020/21, smo se tega, da morajo imeti moštva v prvi ligi spretnega domačega stratega. Pri Muri je že dolga leta vodja stroke nekdanji napadalec Maribora Ante Šimundža (1971) in v teh letih je iz razmeroma neatraktivnih imen počasi sestavljal moštvo, ki je iz leta v leto napredovalo. Letos pravzaprav črno-beli iz Murske Sobote niti niso bili favoriti, a so ob katastrofalnih igrah Maribora in Olimpije v zaključku prvenstva enostavno vzeli, kar se jim je ponujalo. Jasno, ob Šimundži je treba omeniti tudi vodstvo kluba, ki je trenerju in nogometašem omogočilo delo brez večjih zapletov. Na tem mestu naj ob najboljšem slovenskem trenerju izpostavimo še tri druge: Oskarja Drobneta, Dejana Grabiča in Agrona Šaljo, ki so svojim moštvom Aluminiju, Bravu in Celju omogočili obstanek v ligi, gledalcem pa nekaj spektakularnih predstav.

Najboljši strelec: Jan Mlakar - Maribor (14 golov) Verjetno bi prvi napadalec Maribora ta naslov takoj zamenjal za naslov državnega prvaka. Prvo mesto si sicer deli s Koprovim napadalcem Nardinom Mulahusejnovićem, ki pa se z več nastopi, kljub seriji golov, bori za goli obstanek v ligi. Ob obeh prvih strelcih je treba omeniti tudi Milana Tučića iz Brava, ki je začel igrati šele v drugem delu sezone in je v tem času dosegel kar 12 zadetkov, kar seveda pomeni, da je dosegel v povprečju največ golov na tekmo v Sloveniji. Jan Mlakar (1998) je sicer Mariboru posojen iz angleškega moštva Brighton.

Najboljši vratar: Matko Obradović - Mura Morda je za to, da je Mura v 36 tekmah dobila zgolj 26 golov, zaslužen tudi trener Ante Šimundža, morda lahko prištejemo čvrste Murine obrambne igralce, a dejstvo je, da se je Murina mreža letos tresla zelo redko. Marko Zalokar je zaradi poškodbe Matka Obradovića (1991) sicer zamenjal na šestih tekmah. Hrvaški vratar je v Sloveniji igral v nekaj klubih (bil je tudi pri Olimpiji), v Muri pa so mu našli stalno mesto med vratnicama. Šestindvajset prejetih golov je številka, ki je primerljiva z letos najboljšimi vratarji v Evropi.

Najboljši obrambni igralec: Jan Gorenc - Mura Tudi med obrambnimi igralci ne moremo mimo Murinih nogometašev. Med Maticem Maruškom, Žanom Karničnikom, Žigo Kousiom in Janom Gorencem smo izbrali slednjega. Jan Gorenc (1999) je v 28 nastopih zbral 2242 minut na igrišču. Čeprav je razmeroma mlad, je pravi robusten branilec, ki je dobil osem rumenih in en rdeč karton, napadalcem pa je pomagal tudi s tremi pomembnimi goli. Mimogrede, tudi 192 cm visok Jan Gorenc je eden tistih nadarjenih nogometašev, ki so bili pri Olimpiji, a tam niso dobili prave priložnosti.

Najboljši tuji nogometaš: Senijad Ibričić -Domžale Po nekaj manj uspešnih sezonah so se nogometaši iz Domžal pobrali. Po eni strani gredo zasluge za to še enemu domačemu trenerju, Dejanu Djuranoviću, po drugi strani pa mnogi menijo, da ima velike zasluge tudi Senijad Ibričić (1985), eden najboljših zveznih igralcev v Sloveniji. Tudi statistika govori njemu v prid. Nogometaš iz Kotor Varoša, ki je velik del svoje dolge kariere igral v Hajduku, Rusiji in Turčiji, v tej sezoni beleži šest asistenc in šest golov. Za Domžale je doslej odigral kar 140 tekem in dosegel 42 golov.

Najboljši asistent: Mustafa Nukić - Bravo Če je verjeti uradni strani Nogometne zveze Slovenije, je bil letos najboljši asistent v prvi ligi napadalec Mustafa Nukić (1990). Ob enajstih podajah se lahko pohvali tudi s sedmimi goli, ki jih je dosegel za moštvo. Večina nogometnih strokovnjakov je prepričana, da sta ravno Milan Tučić in Mustafa Nukić najboljši oziroma najbolj uigran napadalni tandem v Sloveniji. Se bodo pa vodstvo in lastniki nogometnega kluba Bravo iz Šiške morali zelo potruditi, da ju bodo obdržali v svojem moštvu tudi v naslednji sezoni.

Največ nastopov: Žiga Frelih - Olimpija Na (vseh) 36 tekmah nogometnega prvenstva je nastopil samo Žiga Frelih (1998), vratar Olimpije, ki so ga najeli potem, ko se prejšnji vratar Nejc Vidmar lani ni najbolje znašel. A zdi se, da tudi vratar naše mlade reprezentance in rezervist v sestavi slovenske članske reprezentance ni ponudil dodane vrednosti. Navijači so ga grajali predvsem zaradi njegove igre na tekmi s Taborom iz Sežane, ki jo je Olimpija izgubila in s tem izpadla tudi iz igre za naslov prvaka. Vseeno lahko preberemo, da ima Frelih že nov klub, v tujini.

Največ avtogolov: Žan Žužek - Koper Tragičen junak prvenstva je tudi Žan Žužek (1997), sicer eden redkih nogometašev Kopra, ki so si letos zaslužili vsaj malce višjo oceno. Branilec, ki je pred tem nekaj let igral za Domžale, je dosegel kar štiri avtogole. Res veliko število. Na srečo je bil uspešen tudi na drugi strani – dosegel je pet golov, kar je za branilca seveda solidna številka. Je pa treba dodati, da je koprsko moštvo v sezoni 2020/21 prejelo kar 56 golov. Kar 30 več kot Mura! Slabšo obrambo je imela samo zadnja Gorica.

Največ rumenih kartonov: Aleks Pihler - Maribor Na lestvici najbolj ostrih ali, če hočete, grobih igralcev je mariborski zvezni igralec Aleks Pihler, rojen na Ptuju leta 1994, ki so mu nekateri trenerji namenjali tudi vlogo v osrčju vijoličaste obrambe. Njegove zadolžitve so bile jasne: prekinjanje nasprotnih napadov. Morda je bila težava Maribora v tem, da je v zadnjih letih kupoval preveč igralcev s takšno nalogo in manj tistih, ki gradijo napade. Še vedno namreč ni jasno, zakaj so postavljali na klop ali celo na tribuno še pred kratkim najboljšega podajalca v Sloveniji Amirja Derviševića.