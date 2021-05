22 obtožencev – mesarjev, ki so hoteli obogateti na račun skupnosti

Ljubljana, 18. septembra. Davi se je začela na okrožnem sodišču obravnava proti 22 obtožencem, krivcem številnih kaznivih dejanj kraje raznega mesa, špekulacije z mesom in podobno. (…) Polovica obtožencev je bila že kaznovana zaradi podobnih kaznivih dejanj, kakor jih dolži današnja obtožnica.

Obtoženi Mihael Verbič, Andrej Bricelj, Mihael Vovk in Jože Zupančič so se »odlikovali« z izdelovanjem klobas. Kar nad 10.000 so jih naredili; meso so nakupili pri raznih kmetih v okolici Ljubljane, svinjsko-goveje-konjske klobase pa so prodali ljubljanskim gostinskim podjetjem in zasebnikom po 85 dinarjev za klobaso. »Klobasarji« manjšega kova (…) niso bili nič manj škodljivi. Njihove klobase so romale v restavracijo »Slavija« na Gosposvetski cesti, kjer so jih kuhane uživali Ljubljančani in drugi gosti. (…)

Od Janeza Letnarja je Verbič kupil lani spomladi 20 kg govejega mesa in 10 kg loja, do katerega je prišel Letnar na tatinski način. Vse navedene mesne izdelke Verbič seveda ni pojedel, pač pa jih je prodal ljubljanskim buffetom in zasebnikom, izkupiček pa si je razdelil z Vovkom ali pa pobasal v svoj žep. (…) Franc Kavčič in Alojz Košenina sta kradla v mesariji državnih posestev na Opekarski cesti, njun »odjemalec« pa je bil Jože Avbelj. Za 30 kg svinjskega mesa in približno 20 kg slanine so se »pogodili«.

Tuja lastnina je bila malo mar Antonu Štajnarju, Jožetu, Mariji in Francu Zupančiču. Njihovi »napori« in mastni zaslužki so bili tile: Štajnar je prodajal v mesnici Mestne klavnice. Pri tem poslu se ga je »prijela« neugotovljena količina mesa, iz katerega je napravil 900 klobas, vrednih približno 63.000 dinarjev. (…)

Ljubljanski dnevnik, 18. septembra 1951