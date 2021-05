Teden normalnega življenja

»Ženske so svete, so naše mame, sestre, prijateljice, naše ljubezni, žensk se ne tepe.« Tako nekako je Zlatko v petek začel z nagovorom na protestih. Glavnina protestov je bila že mimo, še nekaj nas je vztrajalo pred parlamentom. Toda manj ko nas je bilo, več je bilo robokopov. Stali smo si nasproti. Težko rečem, da smo si zrli v obraze. Če jih imajo, jih skrivajo za črnino in čeladami. So »le« demonstracija nemoči. Oblast jih pošilja nad goloroke protestnike in kolesarje, nabirat nadure. Kaj si mislijo ti robokopi, ko nas gledajo? Rabim keš, kredit imam, ne maram ljudi, nočem biti doma, pol gremo na pir, ne znam reči ne, rad se tepem, lepo je stati pod evropskimi zastavami?