Goran Vojnović: Lepo poletje

Ko smo se pred dobrim letom dni zaprli, je bilo vprašanje našega preživetja, ali znamo shajati sami s sabo. Shajati sam s seboj še zdaleč ni preprosto, kot se morda sliši, saj zahteva sprejemanje sebe, zahteva pomirjenost z lastno nepopolnostjo. Shajati sam s seboj pomeni biti zmožen živeti z lastnimi strahovi, dvomi in nerešenimi vprašanji, včasih tudi s travmami, pomeni prenašati vse svoje nevroze. Da, prav za to je šlo. Za vprašanje, ali smo sposobni dalj časa prenašati same sebe in svojo lastno, neizbrano družbo.