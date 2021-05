Mirko Krašovec, nekdanji ekonom Nadškofije Maribor: Podcenili smo tveganja, za to sem soodgovoren

Nekdanji ekonom mariborske nadškofije, 74-letni Mirko Krašovec, je o dogajanju, ki je privedlo do največje finančne afere v zgodovini Katoliške cerkve na Slovenskem – in svoji vlogi v njej – javno spregovoril prvič po desetih letih. Čas za to je, kot pravi, napočil potem, ko je bil po osmih letih sodnih postopkov pravnomočno oproščen. Po proučitvi zbrane dokumentacije je zdaj, kot pravi, popolnoma prepričan, da je afera konstrukt, da je bila umetno povzročena in da gre za največjo manipulacijo v zgodovini samostojne Slovenije na račun Cerkve.