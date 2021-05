V prejšnjih letih se je vse več žensk v Iranu začelo odločati, da bodo zaradi ljubezni do avtomobilov sledile svojim sanjam, da bi postale avtomehaničarke. Prva med njimi je bila Marjam Rohani, ki je v Teheranu sprva odprla svojo avtomobilsko delavnico. Veščin avtomehaničarke se je morala naučiti v Turčiji, saj je le tam našla mojstre, ki so jo bili pripravljeni naučiti menjavanja motorjev, poliranja avtomobilov in drugih avtomehaničarskih opravil. Po vrnitvi v domovino je odprla majhno delavnico, ki je nemudoma postala hit – prav zato, ker je avtomobile popravljala prva avtomehaničarka v Iranu. A njeni moški kolegi nad prvo žensko konkurentko niso bili navdušeni. Prenašati je morala posmeh, vendar ni ostalo zgolj pri tem. Ko je prišla v delavnico, je pogosto naletela na uničeno opremo. Uničili so tudi drage polirne metlice, ki si jih je kupila s prihranki. Rešilno bilko ji je ponudila znana teheranska avtomehanična delavnica, kjer se je zaposlila in kjer zdaj druge mlade ženske uči poklica, ki so se ga v rušenju tabujev družbe začele lotevati tudi ženske v Iraku in Združenih arabskih emiratih. Časi v Iranu se spreminjajo. Ne le da zaradi ameriških sankcij proti Iranu delo avtomehanikov cveti kot še nikoli, tudi ženske mehaničarke postajajo vse bolj sprejete v družbi. To denimo ugotavlja Kiana Džarahmadi, ki ima skupaj s prijateljico Nilofar Farahmand manjšo avtomobilsko delavnico izven Teherana. Združenje avtomehanikov Irana je začelo ženske avtomehaničarke priznavati kot enakovredne članice in jim nudi vso podporo, udeležujejo se lahko tudi dodatnih izobraževanj. Čas za dekleta, ki si želijo opravljati ta poklic, nikoli ni bil boljši, pravita Džarahmadijeva in Farahmandova, ki svoja avtomehanična znanja razkazujeta na Instagramu, kjer imata več deset tisoč sledilcev. Dela jima ne zmanjkuje, prav nasprotno. Zasuti sta tudi s povpraševanji mladih deklet, ki bi jima želele slediti v svet avtomehaničnih delavnic.