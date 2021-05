Zaslugo za to, da bo tehnika sproščanja, ki je sprejeta širom po svetu, po letu 1993 spet dovoljena v tamkajšnjih šolah, gre pripisati demokratskemu poslancu Jeremyju Grayu v parlamentu Alabame, ki je pred skoraj letom dni v proceduro vložil zakon za odpravo prepovedi. Da bi bilo treba jogo ponovno uvesti v šole, so ga kot nekdanjega inštruktorja joge prepričali učenci srednje šole v Auburnu, ki so ga med obiskom spraševali, kako je lahko uravnotežil svoja udejstvovanja v politiki, nevladnih organizacijah in poslovnem svetu. Odgovoril jim je, da prakticira jogo. Šele takrat je ugotovil, da je Alabama edina zvezna država v ZDA, ki ne dovoljuje izvajanja te sproščujoče športne dejavnosti. Z zakonom, ki ga je zdaj potrdil parlament Alabame, bodo učenci v šolah spet lahko prakticirali ta izbirni predmet, če ga bodo šole potrdile v svojem kurikulu. A tudi skoraj 30 let po prepovedi joge je bila njena ponovna uvedba vprašanje, ki je politike in posamezne družbene skupine močno razdelilo. Sprejetje zakona je bilo omogočeno šele potem, ko so vanj dodali številne pogoje, pod katerimi je mogoče jogo izvajati v šolah. Z udeležbo učencev na učnih urah se bodo morali pisno strinjati starši in tudi potrditi, da vedo, da se joga povezuje s hinduizmom. Pri izvajanju vaj učitelji ne bodo smeli uporabljati nikakršnih tehnik hipnoze, v pouk ne bodo smeli vpletati nobenih elementov vzhodnih filozofij ali religij. Vse vaje bodo morale imeti tudi angleška imena in opise, izrekanje tujih besed – kot je namaste, sicer običajen pozdrav v Indiji – pa je z zakonom prepovedano. Nasprotniki ponovne uvedbe joge v Alabami iz konservativnih družbenih skupin so odpravi prepovedi sicer nasprotovali, češ da se z drugimi telesnimi vajami, ki jih izvajajo na šolah, otroci lahko že dovolj sprostijo med poukom.