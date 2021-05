Smrtne žrtve so imeli v obeh skupnostih etnično mešanega mesta. Eden izmed ubitih je bil 56-letni električar Yigal Yehoshua, ki je v mestu hišna dela opravljal tako pri Judih kot Arabcih. Umrl je zaradi poškodb, ki jih je utrpel, ko ga je med protesti arabskega dela prebivalstva v glavo zadel zidak. Njegov brat Efi je na njegovem pogrebu dejal, da so Yigala, ki je verjel v mirno sobivanje obeh skupnosti, močno prizadeli etnični spopadi v Lodu. Verjel je, da ga sovražnosti ne morejo posrkati vase. A kljub prezgodnji smrti bo Yigal po svoje živel naprej. Njegova družina je namreč spoštovala njegovo željo, da bi po njegovi smrti donirala organe za tiste, ki jih potrebujejo. Za vse so že našli prejemnike. Po desetih letih čakanja na primeren organ je eno od ledvic dobila arabska državljanka Izraela Randa Aweis. Devet let je živela s pomočjo dialize, potem pa je pred dnevi nepričakovano dobila klic, da imajo zanjo slednjič na voljo primeren organ. Ko se je odpravljala v bolnišnico na operacijo, ni vedela, kdo je darovalec ledvice. Ko je izvedela, od koga je, je bila ganjena. »Nisem mogla verjeti. Rešili so me. Ljudje mi pravijo, da je bil dober človek in da ni nikomur storil nič žalega. Čemu je bil torej ubit? To je prepovedano. Med Judi in Arabci mora priti do miru, resničnega miru,« je Aweisova razlagala na svoji bolniški postelji in hkrati sočustvovala s tragedijo družine Yehoshua, ki ji je izrekla sožalje.