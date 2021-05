Janezi iz kadrovske

Triintrideset let mineva, odkar smo – tudi tedanji otroci ob boku staršev – na Roški cesti in Kongresnem trgu dokončno opravili z vprašanjem, ali imamo v Sloveniji svobodo govora ali ne. Odgovor je bil enostaven. V političnem diskurzu je bilo mogoče izreči karkoli, zlasti pa: Svobodo Janši in dol z oblastjo! Po tolikem času bi moralo biti danes nepredstavljivo, da si kdo ne bi upal izreči svojih misli, če ravno ne sodijo v spekter osebnih razžalitev in sovražnega govora.