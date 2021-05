Za Zorčičevo razrešitev je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Pri prvem poskusu je koaliciji spodletelo, za razrešitev je na tajnem glasovanju in ob obstrukciji večjega dela opozicije zmanjkal en glas. Tokrat v koaliciji pravijo, da imajo dovolj glasov. Opozicija je med razpravo napovedala obstrukcijo v želji, da se razčistijo razmerja med strankami, ki so v koaliciji, in strankami, ki so v opoziciji.

Igor Zorčič je v svoji uvodni predstavitvi povedal, da se danes v državnem zboru odloča o tem, kakšna naj bo funkcija predsednika državnega zbora. Sprašuje se, ali naj bo to »plen koalicije«, četudi je ta manjšinska. »V tem času vladajoča koalicija ni skrivala želje, da za vsako ceno prevzeme nadzor nad vodenjem DZ in se še bolj utrdi v ideološkem in strankarsko ozko opredeljenem vodenju države po meri največje koalicijske SDS,« je dejal.

»Koliko je koaliciji pomembna čast političnih nasprotnikov, najbolj kaže njihov odnos do lastnih ljudi, do ministrov in poslancev, ki si upajo vsaj malo upreti volji predsednika največje koalicijske stranke,« je prepričan Zorčič. Ob tem je izpostavil četrtkov odstop ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič iz vrst SMC.

Koalicijske poslanske skupine za razrešitev, opozicijske z obstrukcijo

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga pravi, da je predsednika državnega zbora vselej izvolila absolutna večina poslancev v državnem zboru. Ker prihaja predlog za razrešitev Igorja Zorčiča s strani koalicije, ki nima večine v državnem zboru, nepovezani poslanci predloga ne nameravajo podpreti. Napovedala je obstrukcijo glasovanja.

Danijel Krivec, ki je predstavil stališče stranke SDS, je izrazil nezadovoljstvo z nastalo situacijo, ki odstopa od dosedanje prakse parlamentarizma v Sloveniji. Povedal je, da so v podobnih okoliščinah predsedniki državnega zbora doslej vselej sami odstopili. Napovedal je, da bodo poslanci stranke SDS njegovo razrešitev podprli.

Brane Golubović je v imenu poslanske skupine LMŠ povedal, da država in državne inštitucije niso nikogaršnja last, še posebej ne vladna. Prepričan je, da bi razrešitev in imenovanje novega predsednika državnega zbora razumeli kot sestavo nove koalicije. Če do razrešitve Zorčiča pride, pričakuje tudi spremembo razreza sedežev v delovnih telesih državnega zbora, ki bo odražal novo podobo tega, katere poslanske skupine se nahajajo v opoziciji. Razrešitve predsednika DZ v LMŠ ne nameravajo podpreti. Napovedal je tudi obstrukcijo pri glasovanju.

V imenu poslanske skupine SD je stališče predstavil Matjaž Han, ki se je prav tako obregnil ob izključitev nepovezanih poslancev iz ključnih zakonodajnih procesov. Pravi, da se koalicija obnaša, kot da se Slovenija ne nahaja v parlamentarni in vladni krizi. Napovedal je, da poslanska skupina SD razrešitve ne namerava podpreti. Napovedal je tudi obstrukcijo na glasovanju o razrešitvi.

Matej T. Vatovec iz Levice je povedal, da današnje glasovanje ni glasovanje o Igorju Zorčiču, temveč o tem, kaj je državni zbor. Stališče koalicije, da položaj predsednika državnega zbora pripada vladni koaliciji, je ocenil za znak njenega razumevanja te funkcije. Očital ji je, da kljub zgolj 38 koalicijskim glasovom še naprej želi, da bi bil državni zbor njen »dobro naoljeni stroj za sprejemanje zakonov«. Razrešitve v Levici ne nameravajo podpreti, saj menijo, da gre za ohranjanje vsaj minimalnih standardov demokracije v državnem zboru. Tudi v Levici so se odločili za obstrukcijo.

Aleksander Reberšek iz NSi je povedal, da je imenovanje Zorčiča na položaj predsednika državnega zbora temeljilo na njegovem sodelovanju v koaliciji. Ker je Zorčič izstopil iz poslanske skupine SMC in se uvrstil med nepovezane poslance, ki niso del koalicije, je prepričan, da bi moral položaj prepustiti drugemu poslancu iz vrst koalicije.

Vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič obžaluje, da so razmere v državnem zboru pripeljale do situacije, ko povzročajo več težav, kot pa lajšajo delo. Meni, da si z nastalo situacijo v zvezi s predsednikom državnega zbora delo še otežujejo. Opozicijskim strankam je očital, da z obstrukcijami onemogočajo svojim poslancem, da bi podprli predloge manjšinske koalicije, kot je razrešitev predsednika državnega zbora. Trenutnemu predsedniku državnega zbora je očital nekonstruktiven odnos do poslancev in vlade ter do državljank in državljanov Slovenije. Od predsednika državnega zbora pričakuje sodelovanje s predsednikom vlade. V SMC so zato prepričani, da bi moral Zorčič odstopiti. Predlog razrešitve bodo v SMC podprli.

Stališče poslanske skupine SAB je predstavila Maša Kociper. Tudi ona je izpostavila vprašanje legitimnosti delovnih teles zaradi razdelitve mest, ki ne odražajo razmerij med koalicijo in opozicijo. Glede na sporno razdelitev mest v delovnih telesih se ji nenavadna situacija, ko je predsednik državnega zbora opozicijski poslanec, ne zdi nenavadna. Meni, da so predčasne volitve edina prava pot iz nastale situacije. Razrešitve Igorja Zorčiča v SAB ne nameravajo podpreti. Tudi v SAB so napovedali obstrukcijo.