V podjetju BIA Separations – Sartorius, ki je vodilni razvijalec monolitne tehnologije ter ekskluzivni proizvajalec kromatografskih kolon za proizvodnjo, čiščenje in analizo velikih biomolekul, sledijo načrtovani eksponentni rasti. Danes zaposlujejo 134 ljudi, letošnje leto pa načrtujejo skleniti s 182 sodelavci. To bo dvakrat več od decembra 2019, ko je ekipa štela 80 zaposlenih. Po napovedi šestmilijonske investicije (10 milijonov z vso opremo), ki so jo v podjetja BIA Separations – Sartorius napovedali v začetku leta 2020, so danes ob navzočnosti predsednika vlade Janeza Janše slovesno odprli nove prostore, s katerimi povečujejo svoje proizvodne kapacitete za kar petkrat. Ob novi stavbi se gradbena dela nadaljujejo, saj je za drugo polovico leta načrtovan še zaključek druge faze in dodatnih novih 2000 kvadratnih metrov prostorov.

Z junijem se vodstvu pridružuje še nova direktorica Ggeneralni direktor družbe Sartorius Joachim Kreuzburg je v nagovoru ob odprtju novih prostorov uspeh ajdovskega podjetja primerjal z izgradnjo vesoljske rakete: »Verjamem, da se naši ekipi odlično povezujeta ter dopolnjujeta in da lahko skupaj veliko dosežemo za boljše zdravje ljudi. To je tisto, kar na koncu šteje. Pred dvema desetletjema ste začeli graditi raketo, zdaj izdelujete drugo fazo te rakete. In verjamem, da bo tudi tretja faze začela nastajati kmalu.« Aleš Štrancar, direktor BIA Separations – Sartorius, pa je izpostavil, da gredo naprej proti novim zmagam: »Upam, da bomo sedaj šli bolj stabilno naprej in z novim partnerjem verjamem, da se bo to tudi dogajalo. Počasi se tudi podjetje pomlajuje, z junijem se vodstvu pridružuje še nova direktorica Jana Krapež Trošt. Dela in izzivov imamo več kot dovolj. Gremo naprej v nove zmage.«