»To, kar je Zahod naredil s prepovedjo letov v beloruskem zračnem prostoru iz političnih razlogov, je povsem neodgovorno in ogroža varnost potnikov,« je na Facebooku zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

»Politika v Evropski uniji je vse bolj brez zdrave pameti,« je dodala. »Čas je, da se Bruselj nauči, kako sprejeti učinkovite ukrepe za zaščito državljanov proti resničnim, ne pa imaginarnim grožnjam,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še zapisala Zaharova.

Voditelji EU so po nedeljskem incidentu, v katerem so beloruske oblasti letalo družbe Ryanair prisilile v pristanek v Minsku in aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča, evropske letalske družbe pozvali, naj se izogibajo beloruskega zračnega prostora.

Številne evropske in tudi druge letalske družbe se tako izogibajo preletom nad Belorusijo. Rusija je v odgovor zavrnila načrte letov več letal avstrijske družbe Austrian Airlines in francoskega letalskega prevoznika Air France.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je glede tega danes dejal, da unija še preučuje, ali gre za posamične primere ali splošno pravilo ruskih oblasti, da bi evropska letala prisili, da bi preletela Belorusijo. "Moramo počakati in videti, preden sprejmemo ukrepe," je dejal ob prihodu na neformalno zasedanje obrambnih ministrov EU v Lizboni.

Iz družbe Austrian Airlines so sicer danes sporočili, da so od ruskih oblasti dobili dovoljenje za let z Dunaja v Moskvo in nazaj, ki ne prečka Belorusije. Dovoljenje za nadaljnje lete še čakajo.