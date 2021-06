Ob omembi bezga vsaj pri nas najpogosteje pomislimo na dve stvari. Bezgov sirup ali šabeso in ocvrte bezgove cvetove, potem pa se kulinarična domišljija domala neha. Ampak dišeče drobne cvetove lahko pripravimo še na kup drugih načinov – dodamo jih tekočemu testu za praženec in omlete, umešanim pečenim jajcem in celo navadnemu jogurtu, s čimer jim oplemenitimo okus. Trenutno aktualna slana kombinacija bezga je s šparglji. Tudi tako, da z dobro mero bezga odišavimo vino in pripravimo slano različico šodoja, s katerim obložimo v ponvi na hitro popečene šparglje. Iz posušenih cvetov in posušenih zrelih jagod kuhamo bezgov čaj, ki deluje proti kašlju, bronhitisu in drugim vnetjem dihalnih poti, znižuje vročino in pomaga lajšati tegobe, povezane s sladkorno boleznijo. Iz svežih zrelih jagod ponekod kuhajo marmelado, stiskajo okusen bezgov sok in iz njega pridelujejo vino in celo žganje…

Najenostavnejši recept za vso družino so seveda ocvrti bezgovi cvetovi. Zanje pripravimo nekoliko gostejšo maso za palačinke ali cesarski praženec, vanjo pomočimo očiščen bezgov cvet in ga zlato rumeno popečemo v ponvi na malo olja ali masla. Medtem ko se cvre na eni strani, mu odščipnemo pecelj in ga potem obrnemo ter popečemo še na drugi strani. Tako pripravljene cvetove lahko postrežemo za kosilo – skupaj z veliko skledo listnate solate! Lahko pa drobne cvetke brez pecljev vmešamo v nesladkano maso in spečemo kot navadne palačinke, jih namažemo s kakšno dobro domačo marmelado in postrežemo kot sladico, ali pa jih napolnimo denimo s skuto in ponudimo kot prilogo zelenjavni juhi ali solati. Šabesa, recept zanjo zagotovo poznate, razredčena z navadno ali mineralno vodo, imenitno odžeja. Nekateri jo radi dodajo penečim vinom in vse skupaj postrežejo z jagodami… Bezgov sirup lahko primešamo nadevu za imenitno skutno torto, ki jo obložimo z narezanimi jagodami in okrasimo z bezgovimi cvetovi… Če vam nič naštetega ne tekne in ste ljubitelj pečenja na žaru, lahko z bezgovimi cvetovi začinjeno vinsko-jajčno omako ali kremo uporabite za preliv, ki se ujema z lososom in različnimi sočnimi zrezki ter nabodali. Ali pa pripravite popečene šparglje z bezgovim maslom in popečenim filejem po tokratnem receptu.

POPEČENI ŠPARGLJI IN PIŠČANČJI FILE Z BEZGOVIM MASLOM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE

1 kg

svežih vrtnih špargljev

400 g

jogurta

1

bio limona

5

bezgovih cvetov

100 g

masla

2 žlici

bezgovega sirupa

4 žlice

limonovega soka

3 žlice

oljčnega olja

500 g

piščančjega fileja

morska sol, sveže zmlet poper

PRIPRAVA

1Meso narežemo na trakove ali majhne zrezke. Šparglje operemo in jim odlomimo olesenele dele. Limono operemo in narežemo na rezine. Lepe velike rezine iz sredine ločeno prihranimo za garniranje. Štiri bezgove cvetove osmukamo, petega razdelimo na štiri dele.

2Stranske rezine limone in 20 g masla damo v lonček, prilijemo malo vode in pristavimo. Ko zavre, čisto počasi kuhamo 15 minut, medtem pazimo, da voda ne povre. Medtem v veliki ponvi na dveh žlicah olja zlato popečemo meso, ki ga solimo po okusu. Pečenega shranimo na toplo. V isto ponev damo še preostalo olje in na njem na hitro popečemo šparglje. Ko so pečeni, jih v vroči ponvi prelijemo z limonovo masleno omako (približno 1 dl) in počakamo le toliko, da voda izpari (nekaj omake vseeno ostane), nato odstavimo. Medtem v majhnem loncu razpustimo preostalo maslo in mu primešamo bezgove cvetke ter takoj odstavimo.

3 Na sobno temperaturo segret jogurt zmešamo z limonovim sokom in bezgovim sirupom ter z nastalo omako polijemo rahlo segrete krožnike. Nanje razdelimo pečeno meso in šparglje z omako vred, slednje z uporabo žlice prelijemo še z bezgovim maslom. Garniramo z rezinami limone in bezgovim cvetom ter takoj postrežemo.

Čas priprave in kuhanja: 35 minut

SOLATA Z JAGODAMI IN ŠPARGLJI

Potrebujemo

250 g jagod,

500 g svežih zelenih špargljev,

150 g (zamrznjenega) zrnja graha,

100 g ajdove kaše,

1 bezgov cvet,

3 žlicelimonovega soka,

100 g sira grana padano (po želji),

ekstra deviško oljčno olje, morsko sol.

Priprava

Kašo operemo in skuhamo na zob. Šparglje in jagode operemo. Šparglje nalomimo na koščke (olesenele dele stebla odstranimo). Jagode narežemo. Za preliv zmešamo tri žlice oljčnega olja, tri žlice limonovega soka in ščep soli. V veliko ponev vlijemo malo olja, pristavimo in popečemo šparglje, da se nekoliko zmehčajo, a ostanejo krhki, sredi pečenja dodamo zrnje graha. Primešamo narezane jagode ter po nekaj trenutkih odstavimo z ognja. Na dno skodelice nadevamo kuhano kašo, ki jo prekrijemo s šparglji z jagodami in grahom, prelijemo s prelivom ter po želji posujemo z nastrganim sirom.

KREMNA JUHA IZ BLITVE IN PETERŠILJA

Potrebujemo

300 g oprane blitve,

1 koren peteršilja,

1 šopek peteršilja,

1 šop drobnjaka,

2 stroka česna,

1 dl smetane za kuhanje,

oljčno olje,

morsko sol in sveže zmlet poper,

muškatni orešček,

parmezan.

Priprava

Koren peteršilja ostrgamo in narežemo, česen olupimo. Blitvi po potrebi porežemo debele peclje in liste natrgamo. Peteršilj vsujemo v lonec na malo olja, pristavimo in počasi pražimo 10-15 minut, vmes po potrebi prilijemo malce vode. Dodamo grobo narezan česen in ko ta zadiši, še natrgane liste blitve. Ko blitva popolnoma upade, dodamo liste peteršilja in drobnjak ter zalijemo s 7 dl vode. Premešamo in ko zavre, prilijemo smetano. Nato odstavimo in gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom. V juho naribamo malo muškatnega oreščka, premešamo in postrežemo s parmezanom.