Iz Nikeja so danes v izjavi za javnost sporočili, da so se z Neymarjem - igralca so podpirali, odkar je imel ta 13 let - lani razšli, ker nogometaš ni želel sodelovati v preiskavi domnevnega spolnega nadlegovanja ene od uslužbenk leta 2016, ki ga je ta podjetju prijavila 2018.

Pri Nikeju so v izjavi za javnost še zapisali, da je preiskava končana, vendar so bili dokazi nezadostni. V članku Wall Street Journala, ki je poročal o obtožbi, je predstavnica Neymarja dejala, da nogometaš zanika trditve.

»Neymar se bo odločno branil pred temi neutemeljenimi napadi, če bo prišlo do kakršne koli zahteve, do katere za zdaj še ni prišlo,« je dejala njegova predstavnica in dodala, da sta se Nike in Neymar razšla izključno iz tržnih razlogov.

Pri Nikeju so v današnji izjavi za javnost to trditev ovrgli. »Za Nike bi bilo neprimerno, da bi športnika obtožili česar koli, če pri tem ne bi imeli trdnih dokazov. A obenem smo končali partnerstvo z njim, ker ta v dobri veri ni želel sodelovati pri preiskavi verodostojnih obtožb,« so med drugim zapisali pri Nikeju.

Neymarju sicer ne gre slabo. Le dva tedna po koncu sodelovanja z Nikejem je zdaj 29-letni zvezdnik PSG sklenil pogodbo o sponzorskem sodelovanju s proizvajalcem športne opreme Puma, s katerim sodeluje tudi slovenski zvezdnik madridskega Atletica, vratar Jan Oblak.