Zadnjo besedo glede proračuna ima kongres, v Bidnovem predlogu pa je 2300 milijard dolarjev porabe v osmih letih za obnovo infrastrukture in 1800 milijard dodatnih sredstev za socialne programe. Redna poraba za obrambo, socialne programe in delo vladnih agencij za proračunsko leto 2022, ki s začne 1. oktobra letos, pa bi znašala le 1500 milijard dolarjev.

Republikanci so že vnaprej proti in so Bidnov okvir označili za tipično pretiravanje demokratske vlade, ki želi le trošiti in obdavčevati. Po novem jih ob demokratskem predsedniku spet skrbi naraščanje primanjkljaja in javnega dolga.

To v štirih letih vladanja republikanskega predsednika Donalda Trumpa ni bil problem, ki bi ga poudarjali, čeprav je primanjkljaj naraščal iz leta v leto še pred pandemijo covida-19. Zadnji proračunski primanjkljaj pod Trumpom je znašal 3100 milijard dolarjev, vendar v največji meri zaradi koronavirusa.

Biden je v četrtek v Clevelandu predstavil svoj gospodarski in proračunski načrt ter poudaril, da je sedaj čas za nadgradnjo investicij v družine, skupnosti in državo, ki so jih že začeli. »Zgodovina nas uči, da takšne investicije izboljšajo gospodarstvo za vse,« je dejal Biden.