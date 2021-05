Državni denar za medijski ples

Zmotno je splošno prepričanje, ki se širi v javnosti po tem, ko smo objavili, kdo vse je dobil državni denar za sofinanciranje medijskih vsebin, češ da gre predvsem za tiste, ki so tako ali drugače povezani z našim predsednikom vlade in njegovimi sodelavci. Podobno napačno je mnenje mnogih, da gre med sponzoriranimi zgolj za medije, ki so v rokah SDS-ovih in NSi-jevih ljudi ter madžarskih pokroviteljev, ki si obetajo velike projekte v prihodnosti. Ne, ne! Med tistimi vsebinami, ki so dobile denar, so tudi nekateri projekti neodvisnega blogerja in občasnega TV-voditelja Bojana Požarja, ki kot bivši član slovenske komunistične partije nikakor ne sodi med naštete. Še posebej pa ne sodi med naštete politične medije projekt njegove partnerice Barbare Drnač, ki ji je naše kulturno ministrstvo v zadnjem tednu za Parado plesa prijazno nakazalo konkretnih 13.000 evrov.