Ameriški predsednik Joe Biden je dal obveščevalcem 90 dni časa, da napišejo poročilo o tem, ali je koronavirus ušel iz laboratorija na Kitajskem ali pa ima naravni izvor in se je začel širiti med ljudmi po neposrednem stiku med okuženo živaljo in človekom. Biden je dal to nalogo tajnim službam tudi zato, ker te različno odgovarjajo na omenjeno dilemo.

Gre za še eno področje, kjer bi se lahko zaostrovali odnosi med Pekingom in Washingtonom. Kitajsko veleposlaništvo v ZDA je že posvarilo Belo hišo, naj vprašanja o začetku pandemije ne politizira. A če bodo tajne službe ocenile, da je koronavirus res ušel iz laboratorija v Wuhanu, bo to udarec prizadevanjem Kitajske, da bi širila vpliv po svetu. Pandemija je doslej po uradnih podatkih zahtevala 3,5 milijona življenj, dejansko pa 10 milijonov, kar je ocena strokovnjakov ob majhnem testiranju v revnih državah.

Razpravo je nekoliko podžgal še dr. Fauci

Doslej je večina znanstvenikov domnevala, da se je virus začel širiti s tržnice z ribami in drugimi živili v Wuhanu, tako da je z živali (največkrat se omenja netopirja) prešel na človeka. Toda zdaj so, kot piše newyorški dnevnik Wall Street Journal, ameriški obveščevalci prišli do podatka, da so novembra, to je nekaj tednov pred prvo uradno priznano okužbo sploh, za covidom-19 hudo zboleli trije znanstveniki z wuhanskega Inštituta za virologijo. To so v Pekingu takoj odločno zanikali. A če je na primer Anthony Fauci, priznani glavni svetovalec Bele hiše za zdravstvo, od lani ves čas trdil, da je virus prešel na človeka neposredno z živali, zaradi česar so o njem lepo govorili tudi v Pekingu, zdaj ne izključuje več možnosti, da je virus rezultat človekove manipulacije. Sicer je ob burnih odzivih iz Kitajske Fauci nato pojasnil, da še vedno meni, da je naravni izvor virusa najbolj verjeten.

Ves čas je tezo, da je virus ušel iz kitajskega laboratorija, zagovarjal prejšnji predsednik Donald Trump. Zdaj je za dnevnik New York Post izjavil: »Zame je to (da je virus ušel iz laboratorija) očitno od vsega začetka, a kot običajno so me napadali z vseh strani. Zdaj pa vsi pravijo: prav je imel.«