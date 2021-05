V Gledališču Glej med večmesečnim zaprtjem kulturnih ustanov niso počivali: s sinočnjo premiero interaktivnega performansa Od blizu so tako začeli niz dogodkov, ki se bodo tam zvrstili v prihodnjih tednih, nekateri v dvorani, drugi pa na njihovem odru na prostem. Za postavitev zunanjega prizorišča so se odločili zlasti zato, da bi ogled predstav omogočili čim večjemu številu gledalcev, je pojasnila vodja gledališča Inga Remeta.

Performativna instalacija Od blizu, ki jo podpisujejo Barbara Ribnikar, Nika Batista in Nina Ramšak Marković, se sooča z vprašanji predsodkov, stereotipov in površnih sodb. Kot je dodala producentka Anja Pirnat, je nastala v okviru mednarodnega projekta Boundary Crossing, v katerem so sodelovali še mladi ustvarjalci oziroma ustvarjalke iz Utrechta in Istanbula. Vsaka skupina je sicer razvijala svoj projekt, so pa med procesom izmenjevali poglede in izkušnje; imeli so tudi predavanja in delavnice, katerih poudarek je bil na spoznavanju različnih pristopov in oblik multimedijskega uprizarjanja.

Performans bodo v prihodnjem mesecu ponovili še na festivalu #soteskaopen, ki se začenja 3. junija in je del širšega skupnostnega projekta Kulturna četrt Soteska, ki povezuje ustvarjalce in prebivalce na območju Gregorčičeve in sosednjih ulic. Na njem se bo v mesecu dni zvrstilo približno 50 dogodkov – od predstav iz aktualne ali pretekle Glejeve ponudbe ter projektov drugih neodvisnih producentov pa do delavnic, pogovorov, razstav in koncertov. Ponudil bo tudi dve premieri, to bosta avtorska predstava Kako smo prišli do sem? Mateja Recerja in Gregorja Zorca (gre za koprodukcijo Gledališča Glej in zavoda Moment) in projekt Under Construction kolektiva Počemučka.

Že jutri pa se bo v Mariboru z mednarodno konferenco o decentralizaciji umetnosti začela platforma sodobnih scenskih umetnosti Trigger, ki se bo dan zatem preselila v Ljubljano; v Gleju jo pripravljajo v koprodukciji s Centrom za kreativnost ter v sodelovanju z drugimi producenti slovenske neodvisne scene. Njen osrednji del bo izbor dvanajstih uprizoritev neinstitucionalnih producentov, za katere so presodili, da so najbolj primerne za mednarodna gostovanja, je pojasnila programska koordinatorka platforme Barbara Poček; do prihodnje srede si jih bo ogledalo več deset selektorjev iz vse Evrope.