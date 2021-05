Kdor čaka, dočaka, in slovenski odbojkarji so jo dočakali – ligo narodov, v kateri sodelujejo najboljše reprezentance na svetu. Prvi nasprotnik bodo danes ob 15. uri Srbi, naslednja dva pa v soboto Italijani in v nedeljo Poljaki. Šestnajst najboljših reprezentanc se bo do 27. junija, ko bo na sporedu finale, merilo v Riminiju, Slovenci, ki so visoko motivirani, pa obljubljajo, da bodo pustili srce na igrišču.

»Veseli smo, da bomo končno lahko zaigrali v tem tekmovanju. Kljub veliki motivaciji se zavedamo, da bo naporno, večina ekip bo nastopila v polni postavi in si bodo želele zmagati. Tudi mi imamo podobne želje, upamo, da bomo zmagali čim večkrat,« pravi kapetan reprezentance Tine Urnaut. Varovanci Alberta Giulianija niso imeli dolgih priprav, prav tako ne veliko pripravljalnih tekem, igrali so le na domačem turnirju s Srbi in Bolgari, kjer je bilo nekaj nihanj, kar pa za to obdobje ni bilo nič čudnega in neobičajnega. »Na pripravah se je pokazala težava, da so se za nekatere začele z dolgim premorom po državnem prvenstvu, za druge pa takoj po njem. Težko je potem to uskladiti za maksimalno kakovosten in uporaben trening. Veliko se je bilo treba prilagajati. Zagotovo bomo na tako dolgem in zahtevnem tekmovanju potrebovali dolgo klop,« še meni Urnaut, ki o boju za visoka mesta ne želi govoriti, a izpostavlja, da so bili najboljši, ko so imeli več časa, da se na tekmovanje pripravijo.