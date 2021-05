Obeta se največji protivladni protest

Teden dni po zadnjem protivladnem protestu kritike na račun prekoračitve pooblastil policije ne pojenjajo. Protestniki so zoper ravnanje policije že vložili pritožbo in spisali kazensko ovadbo, pred petkovo vseslovensko vstajo pa pozivajo k spoštovanju pravice do mirnega protesta.