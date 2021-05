V občini Domžale je popoldne močnejše neurje zajelo širše območje Jarš, Rodice in Vira ter center Domžal. Zalitih je več kleti in garaž, meteorna voda ogroža več objektov. Na 21 lokacijah posredujejo gasilci več društev, navaja uprava za zaščito in reševanje.

Na območju občine Lukovica je močnejše neurje zajelo širše območje vasi Rafolče. Zalitih je več kleti in garaž, meteorna voda pa ogroža več objektov. Gasilci posredujejo na 16 lokacijah, aktiviran je tudi štab civilne zaščite občine Lukovica.

Neurje z nalivi in točo je popoldne zajelo območje občine Radlje ob Dravi. Prostovoljni gasilci so iz kletnih prostorov stanovanjskih objektov na območju Radelj in Vuhreda izčrpali meteorno vodo. Delavci cestnega podjetja Voc Celje pa so z regionalne ceste Dravograd-Maribor v občini Podvelka na dveh lokacijah odstranili podrta drevesa, ki so ovirala promet.

Veliko dela imajo tudi štajerski gasilci. Med drugim o več podrtih drevesih, zalitih kleteh, tudi o plazovih poročajo z območja Selnice ob Dravi, Ruš, Rač in Frama, Maribora, Pesnice, Poljčan ter Lovrenca na Pohorju.

Na območju občine Slovenske Konjice je zalitih več kleti in garaž, meteorna voda ogroža več objektov, prostovoljni gasilci iz več društev pa posredujejo kar na 23 lokacijah.

Tudi občino Gornja Radgona je zajelo močno neurje. Tam je strela udarila v drevo, ki je zagorelo, požar so pogasili gasilci. Ti pomagajo tudi pri prečrpavanju meteorne vode iz več objektov, navaja uprava. Gasilci prečrpavajo vodo tudi v naselju Pušča na območju Murske Sobote.

O poplavljenih objektih in blatu na cestah poročajo tudi iz Trebnjega, kjer so posredovali gasilci in delavci komunale. Tudi na območju Novega mesta je neurje naneslo blato na več cest, poplavljen je en objekt. Tudi tam posredujejo gasilci in delavci cestnega podjetja. Več objektov je poplavljenih na območju Mirne Peči.