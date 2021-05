Novomeške policiste je v noči na četrtek nekdo opozoril na voznika, ki naj bi zaradi opitosti omagal in zaspal v avtu, ki ga je ustavil sredi ceste. Petinštiridesetletnika so izsledili in in mu v litru izdihanega zraka namerili 0,68 miligrama alkohola (1,4 promila). Kar 2,8 promila pa je imel v krvi 35-letni voznik, ki so ga v sredo okoli 20.30 ustavili med nadzorom prometa v Dolenjem Kamenju. Bil je tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Alkohol predstavlja izjemno velik problem tudi na pomurskih cestah. Kriv je za vsako sedmo prometno nesrečo, vsaka peta je posledica prevelike hitrosti. Ker se je maja prometna varnost na tem območju poslabšala, policisti napovedujejo še večji nadzor nad alkoholom, prepovedanimi drogami in drugimi psihoaktivnimi snovmi. Zelo pozorni bodo tudi na hitrost, uporabo telefona in druge hujše kršitve. Na območju PU Murska Sobota so letos obravnavali 250 prometnih nesreč, lani 222. V petih nesrečah je umrlo šest ljudi (pešca, mopedist, kolesarka, sopotnica in voznica osebnega avta), toliko kot v celotnem lanskem letu. Po znanih rezultatih in analizah je bil v treh prometnih nesrečah prisoten alkohol. mfr