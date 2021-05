»Živimo v obdobju, ko je priložnosti ogromno, le izstopiti je treba iz okvirov in se strgati z verige. Svoj radar moramo usmeriti dovolj daleč v prihodnost, da se lahko racionalno odzovemo na izzive,« menijo v podjetju Špica International. Sodijo med najboljše zaposlovalce v Sloveniji, nagrajene tudi s priznanjem zlata nit 2020 v kategoriji srednje velikih podjetij. Znanje več kot sto različnih strokovnjakov, povezanih v »družino« špičakov, je kapital, na katerega stavi direktor Tone Stanovnik. Pohvalijo se lahko tudi s svojevrstnim kadrovskim pristopom, ki je bil umeščen med letošnje zlate prakse. Formulo najvišjih špic pri uvajanju inovacij so v Špici International naslovili s K5, ki nosi ime po enem najvišjih vrhov v Himalaji, v imenu pa se skrivajo kadri, ključni procesi, kupci, ključni kazalniki, kultura.

Prvi K – kadri Aktivirali so novo ekipo mlajših sodelavcev, ki jim pravijo specialci, delujejo pa v okviru kontaktnega svetovalnega centra.

Drugi K – ključni procesi Celoten proces opravijo na daljavo, vse temelji na agilnosti, zelo kratkem odzivnem času, nove funkcionalnosti pri rešitvah pa prihajajo v nižjih valovih, tako da se uporabniki nadgradnje niti ne zavedajo. Vse to jim je omogočilo, da so se na pandemijo odzvali hitro. V duhu digitalne solidarnosti so uvedli podaljšanje brezplačne uporabe.

Tretji K – kupci Radar prodajne ekipe Špice International, ki sodi med vodilne ponudnike rešitev za digitalno preobrazbo na področju upravljanja človeških virov in oskrbovalnih verig, je obrnjen proti največjim kupcem v jadranski regiji, njihovi mlajši »specialci« pa so usmerjeni v manjša in srednje velika podjetja. Zavedajoč se, da je na tem območju cenovna občutljivost višja, svoje rešitve snujejo tako, da so enostavne in intuitivne. Prav zaradi uporabniške prijaznosti lahko kupec v veliki meri sam izpelje celoten nakup.

Četrti K – ključni kazalniki uspeha Špica vse bolj postaja organizacija, ki svoje odločitve utemeljuje na podatkih. V svoje storitve so vgradili nastavke, s katerimi zbrane podatke z umetno inteligenco pretvorijo v koristne informacije o tem, zakaj jih kupci izberejo, kje so dobri in kje je še potencial, da postanejo odlični. Tako nenehno izboljšujejo uporabniško izkušnjo svojih kupcev. Njihove aplikacije vsakodnevno uporablja že milijon ljudi, prav tako so dobavitelj priznanim mednarodnim podjetjem, kot so Spar, Generali, Samsung, Danfoss, Palfinger, DM Drogerie Markt.