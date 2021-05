Za direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj za mandatno dobo petih let je mestni svet MO Kranj imenoval Jureta Novaka. Na razpis so prispele štiri vloge, po opravljenih razgovorih je najbolj prepričal prav Novak, pozitivno mnenje k njegovemu imenovanju na položaj direktorja je dal tudi svet zavoda Prešernovo gledališče Kranj.

Novak je po izobrazbi univerzitetni diplomirani režiser, doslej je bil vse od leta 2008 samozaposlen v kulturi. Med drugim je bil umetniški vodja gledališča Glej v Ljubljani, bil je režiser več kot 30 projektov v javnih zavodih in nevladnih organizacijah, dramaturški in produkcijski sodelavec pri večjem številu projektov s področja uprizoritvenih umetnosti, je zapisal v življenjepis, obenem pa je tudi direktor zasebnega zavoda Poza.

Kot je Novak zapisal v svoj program, se bo najprej lotil krizne konsolidacije. »V danih razmerah bo bistveno ohranjanje kondicije ansambla in zaposlenih ter vzdrževanja stikov z javnostmi. Obenem pa mora Prešernovo gledališče Kranj vztrajati pri svoji osnovni viziji in iskati načine, kako v novih pogojih omogočati dostop do kakovostnih vsebin kar najširšemu krogu gledalk in gledalcev,« je še zapisal.

Novi direktor bo vodenje gledališča prevzel konec junija. »Na tem mestu bo nasledil izjemno uspešno direktorico Mirjam Drnovšček, ki je naše gledališče vodila deset let in ga postavila v vrh slovenskih gledališč. V sodelovanju z dolgoletno vodjo umetniškega oddelka Marinko Poštrak bo gledališče vodil tudi umetniško,« so zapisali v Prešernovem gledališču v Kranju.

Sicer pa se jutri na odru Prešernovega gledališča v Kranju obeta premiera predstave Kons: Novi dobi Srečka Kosovela, ki sta jo za oder priredila Katarina Morano, ki je poskrbela za dramaturgijo, in Žiga Divjak, ki se je lotil režije. Gre za krstno uprizoritev. »Pri projektu sta avtorja vzela za svojo osnovo pronicljiv mladostniški uvid Srečka Kosovela, njegov temačni, a natančni prerez časa, ki ga je živel, in njegovo vero v prihodnost, njegov zagon, ogenj, prepričanje, da bo iz pepela destrukcije vzšlo nekaj lepega,« so zapisali v gledališču. pe