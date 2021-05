Kavelj 22 za denarno politiko ECB

Vse se je začelo z veliko gospodarsko recesijo v letu 2008, ko je prevladovalo stališče, da bo denarna politika sama našla pot iz recesije, ki jo je povzročil finančni sektor. Povpraševanje naj bi se namreč ponovno okrepilo z znižanjem obrestnih mer, fiskalna politika pa naj bi skrbela samo za vzdržne javne finance. Ker znižane obrestne mere niso delovale stimulativno, je neodvisna ECB posegla po zasilnem ukrepu odkupa državnih vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu. Posledica take kombinacije ekonomskih politik so bili počasno gospodarsko okrevanje, naraščanje bilance ECB in stagnacija kreditne aktivnosti poslovnih bank do podjetij. Hkrati so močno naraščali likvidnost na kapitalskih trgih in cene javnih dolgov (znižanje njihovih donosov), vse to zaradi velikega povpraševanja centralnih bank po državnih vrednostnih papirjih.