Citiram članek v Dnevniku: »Nekdanji glavni premierjev svetovalec Dominic Cummings je med kovidskim zasliševanjem v parlamentu dejal, da je Boris Johnson nesposoben za premierja, zdravstveni minister Matt Hancock pa lažnivec.«

V tem primeru bi sicer zlahka lahko pisalo namesto Borisa Johnsona Janez Janša in namesto Mattta Hancocka Gantar, Krek in Cigler Kralj.

Vlada in DZ so imeli med povabljenimi na nujno sejo strokovnjake tako za prvo fazo epidemije, ko so stvari v zraku, kot za drugo fazo, ko v telo vstopijo virusi. Ampak ti poslanci SDS so glasovalni žetončki, ki glasujejo, kot jim je naročeno. In so bili vsi proti zmanjšanju širjenja covida-19.

V Sloveniji so bili ministri in sekretarke za zdravje, delo, NIJZ, predsednik vlade opozorjeni na to, kar je Svetovna zdravstvena organizacija povedala nekaj mesecev kasneje in kar je danes dejstvo: problem širjenja epidemije je izdihan zrak okuženih oseb, ki ostane v prostoru. Strokovno so to aerosoli. Po več kot enem letu od opozoril ni nobenega ustreznega učinka. Kar potrjuje mojo pripombo z začetka epidemije, ki se je izkazala za resnično: ukrepanje vlade je nepreprečitev smrti iz malomarnosti z naklepom.

Stvar, ki jo poznamo žal redki, je dejstvo, a tiskani mediji so na to kot edini opozarjali že od začetka. In poročanje ni bilo omejeno na eno izjavo ali 8 televizijskih sekund, temveč so bile stvari predstavljane res profesionalno. Česar se zaveda malo, premalo ljudi. Pomena tiskanih medijev namreč. To je dejansko strokovna literatura, ki pa je v vladi ne znajo brati.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap