Podzemni realizem

Avtor, ki je napisal že dva romana za odrasle in tri zbirke kratke proze pa tudi realističen mladinski roman Iskanje Eve, je sicer še prevajalec, scenarist in izkušen jamarski reševalec. Zato ni naključje, da je svoja najstniška junaka, jamarskega pripravnika Blaža in popolno začetnico Ireno, postavil v podzemni svet. Avantura, ki naj bi se končala z nekaj dobrimi selfiji, se namreč sprevrže v boj za preživetje, pogrešan pa je tudi gozdar, ki ga reševalne ekipe na terenu že iščejo…

»Avtor v romanu z opisi slika vzdušje, na primer tesnobnost ob prebijanju skozi ožine ali navdušenje nad prostori, kjer se rov odpre v čudovito dvorano. Vzdušje je mestoma podano tudi skozi humorne vložke, ki se nanašajo na pripovedi o doživetjih ob reševanju ali na besedne igre,« so ob nagradi sporočili iz pisateljskega društva. »Meje med odprtostjo in zadržanostjo, med strahom in pogumom, mnenja o bližinah, samozavesti in podobnih čustvih in občutkih so zelo krhke. So brez ostrih robov, saj svet ni črno-bel in ljudje v njem prav tako ne,« dodajajo.