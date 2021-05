Na plan prihajajo grozljive podrobnosti smrtonosne nesreče kabinske žičnice ob italijanskem jezeru Maggiore, v kateri je v nedeljo umrlo štirinajst ljudi. Vodja obratovanja je namreč priznal, da so z vilicami namerno zablokirali varnostno zavoro, zaradi česar se po trgu glavnega kabla ta ni mogla aktivirati. Bili naj bi prepričani, da se kabel ne bi mogel nikoli strgati. Poleg njega so aretirali še lastnika in direktorja podjetja, ki pa je kategorično zanikal tako »samomorilsko« dejanje. Trojici se očita več točk uboja ter nenamerna povzročitev nesreče in zelo hudih poškodb. Po mnenju državnega tožilstva so ravnali zavestno, da bi se izognili morebitnim zamudam v delovanju naprave in s tem dodatni izgubi dobička. Težave s kabino naj bi imeli že več kot mesec dni, tehnična posredovanja pa očitno niso zalegla. Nesreča se je pripetila skoraj tik pred vrhom postaje 1500 metrov visoke gore Mottarone. Petnajst potnikov je med drvenjem proti dolini pometalo iz kabine, ta je povsem uničena na koncu obvisela na drevesu. Edini preživeli je petletni fant, ki počasi prihaja k zavesti in lahko že sam diha. V nedeljo je izgubil bratca, starše in stare starše, katerih trupla so že poslali v domovino Izrael. tak