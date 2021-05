Pri prejemu prvega odmerka cepiva AstraZenece so soprogi določili, da bo drugi odmerek dobila 26. 5. 2021. Ko 25. 5. ponovno nisva dobila nobenega obvestila, sem poklical NIJZ, od tam so me prevezali na centralni cepilni center, ki naj bi lahko preveril podatke za konkretno osebo. Javi se posneta tajnica in me obvesti, da sem 9. v vrsti. Po 20 minutah se javi gospa in me obvesti, da naj pokličem lokalni cepilni center v Novi Gorici. Poprosim jo tudi za informacijo, kako bi po opravljenem cepljenju prišel do obrazca o opravljenem cepljenju, ki je potreben za prehod meje. Najbolje, da grem na upravno enoto in si naredim digitalni podpis SIgenCa, ki bo omogočil tiskanje dokumenta. Rahlo sem šokiran, da opravim zahteven proces pridobivanja digitalnega podpisa samo zato, da dobim potrdilo o cepljenju. Gospa mi pove, da mi ta dokument lahko natisne osebni zdravnik. Mislim si: ali res zdravniki nimajo drugih številnih opravkov, pa bodo zdaj tiskali tudi potrdila o cepljenju? Zakaj tega potrdila ne more natisniti cepini center po opravljenem cepljenju?

Zatem pokličem cepilni center na lokalni ravni. Vprašam za soprogo in povem, da bi morala dobiti drugi odmerek 26. 5. 2021. Osupi me obvestilo, da je za astrazeneco določeno 12-tedensko čakanje na drugi odmerek. Istočasno sem obveščen, da je na Celjskem cepljenje z drugim odmerkom astrazenece že po 4 tednih. To povem tudi glasu na drugi strani žice in potem dobim obvestilo, da bo soproga klicana danes, jutri ali najpozneje naslednji teden.

Zdaj se sprašujem: kdo organizira cepljenje in kako naj se povprečen človek znajde?

Zvečer po televiziji javljajo, da spet ni prišlo zadosti cepiva. Zdaj mi ni nič več jasno. Vabimo ljudi, naj se cepijo, do poletja bomo vse pocepili, edino cepiva nimamo.

Ali je to vlada, ki smo si jo zaslužili? Za vse imajo čas, samo za delo za ljudi ne.

Nenad Kohn, dr. med. spec., Nova Gorica