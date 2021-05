Protivladni protesti kot orodje konference o prihodnosti Evrope

Naše protivladne proteste lahko uvrstimo med orodja konference o prihodnosti Evrope. Državljanke in državljani Evrope svojim evropskim institucijam, parlamentu EU, svetu EU in evropski komisiji s protesti »od spodaj navzgor« sporočamo, da aktualna oblast v Sloveniji sistematično omejuje in odpravlja vrednote EU, vladavino prava, demokracijo in človekove pravice.