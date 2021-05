Nepreslišano: Bartolo Lampret, kolumnist

Policija postaja vse bolj politizirana in posledično vse bolj represivna. Temu sledi tudi predlog novega zakona o javnem redu in miru, ki uvaja kar nekaj novitet, ki pomenijo tudi večjo represijo države nad prebivalstvom. Generalni direktor policije Anton Olaj je marca izjavil, da to ne drži, in nanizal nekaj statističnih podatkov, ki naj bi to zanikali. Navedel je, da se je število uporabe prisilnih sredstev zmanjšalo za 128, število uporabe prisilnih sredstev posebne policijske enote pa za dva primera.