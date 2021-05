Sedem let pogajanj med Evropsko unijo in Švico o novem krovnem sporazumu, ki bi urejal odnose med Brusljem in Bernom, je bilo zaman. Potem ko so že pred tremi leti spisali osnutek sporazuma, s katerim naj bi dosegli bolj predvidljive dolgoročne odnose na področju dostopa do evropskega notranjega trga, vlada v Bernu zaradi številnih pomislekov v švicarski družbi nikoli ni dala dokončnega pristanka za potrditev sporazuma. Zdaj se je odločila pogajanja prekiniti in se odrekla sklenitvi krovnega sporazuma.

Odnose ureja 120 zastarelih dogovorov

Težave Švice pri sklepanju okvirnega dogovora z Unijo so bile do neke mere podobne težavam, ki sta jih imeli Velika Britanija in Evropska unija pri sklepanju sporazuma o medsebojnih odnosih po brexitu. Zaradi evropske zahteve, da bi morala Švica za dostop do evropskega notranjega trga redno usklajevati svojo zakonodajo z evropskimi direktivami, so se v Bernu pojavljali pomisleki, da gre za poseg v državno suverenost. Podobni pomisleki so se porajali zaradi zmanjšane vloge švicarskih sodišč, saj bi o morebitnih sporih glede dostopa do evropskega notranjega trga po predlogu sporazuma odločalo sodišče EU v Luksemburgu. Pomisleki pa so se na strani švicarskih delodajalcev in sindikatov pojavljali tudi glede izenačitve socialnih in delavskih pravic za državljane EU, ki so napoteni na začasno delo v Švico.

Švica se je torej odločila, da bo v odnosih z Evropsko unijo postala tako imenovana tretja država – podobno kot Velika Britanija. Tako kot London pa tudi Bern ne bo mogel v nedogled uživati ugodnosti enakopravnega dostopa do evropskega notranjega trga, če ne bo sprejel pravnih, socialnih in delavskih standardov sedemindvajseterice. Na kratek rok se zaradi odločitve Švice sicer v odnosih z Evropsko unijo ne spreminja nič, švicarska vlada pa tudi še ni povedala, kako si predstavlja prihodnje odnose z Evropsko unijo.

Dostop do notranjega trga EU za Švico še vedno ureja 120 dvostranskih sektorskih dogovorov, ki pa so zaradi razvoja evropskega notranjega trga že zastareli in ne ustrezajo več realnostim sedanjega časa. Prostotrgovinski sporazum je bil denimo zasnovan leta 1972. Z vidika Evropske unije je pomanjkljivost vseh teh dvostranskih sporazumov prav odsotnost enakopravnih pogojev za evropska podjetja in posameznike v Švici ter učinkovitega sistema reševanja sporov.

V evropski komisiji opozarjajo, da bodo zaradi nesklenjenega krovnega sporazuma zagotovo trpeli gospodarski odnosi Evropske unije s Švico. »Brez sporazuma ne bo mogoče modernizirati naših odnosov, naši dvostranski dogovori pa bodo zastarali,« opozarjajo v evropski komisiji. Konkretne posledice bodo opazne na številnih področjih, čeprav njihov učinek vsaj na kratek rok ne bo tako težaven, kot je bil pri Veliki Britaniji po brexitu.