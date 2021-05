Kot so sporočili z občine Moravče, je v zadnjem obdobju občinska uprava z županom na čelu močno okrepila svoje napore, da bi do začetka gradnje končno prišlo. »Velika prizadevanja so rodila rezultat: smo na začetku gradnje moravškega doma starejših občanov. Takoj, ko bodo podpisane še zadnje pogodbe, se bo gradnja tudi začela, zgradili bomo prostor in začeli izkopavati gradbeno jamo,« so zapisali.

Dom je v prvi vrsti namenjen občankam in občanom Moravč, ki imajo v kraju stalno prebivališče. V tem smislu bodo iz drugih okoliških domov povabili Moravčane, da svoje aktivno tretje obdobje življenja preživijo med njimi v novem domu. Vsem varovancem bodo zagotovili pester družabni program, ki ga bodo pripravila moravška kulturna in druga društva.

Prav tako bo novi dom starejših občanov ponudil na desetine novih delovnih mest, tako da se Moravčanom ne bo več treba vsak dan v službo voziti v oddaljenejše kraje. Če ne bo večjih težav pri gradnji, na občini predvidevajo, da bo dom zgrajen v dobrem letu. Tudi če bodo zamude, bodo dom vsekakor dobili kar se da hitro, se je ob položitvi temeljnega kamena zavezal župan. Pri tem je omenil, da bodo za potrebe novega doma razširili Vegovo cesto, pred domom pa bodo zgradili novo parkirišče za okrog 80 avtomobilov. sta