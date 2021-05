Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na današnji novinarski konferenci poudaril, da dogovor javnim uslužbencem prinaša odpravo nekaterih preostalih varčevalnih ukrepov, višji regres za letni dopust, hkrati pa odpravlja dve zelo pomembni administrativni oviri. Med pomembnejšimi rešitvami iz dogovora je izpostavil dvig višine letnega regresa. Po zakonu namreč zaposlenemu pripada regres najmanj v višini minimalne plače, kar bi pomenilo 1024 evrov, dogovor pa predvideva regres v višini 1050 evrov.

Po Koritnikovih besedah bo regres morda izplačan v dveh delih; prvi del 4. junija, drugi pa prav tako v juniju, a z majsko plačo, ko bi izplačali 26 evrov, namenjenih kritju morebitnih stroškov zaradi spremembe izplačilnega dne oziroma stroškov, ki bi javnim uslužbencem nastali na banki. Ena od administrativnih razbremenitev, kjer so sledili predlogom strateškega sveta za debirokratizacijo, je namreč po navedbah ministra tudi zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih. Izplačilo je predvideno najkasneje deseti dan oziroma deseti delovni dan v mesecu, kar bo po Koritnikovih besedah bistveno razbremenilo delo administrativnih delavcev, predvsem v državni upravi, hkrati pa bo v večji meri omogočilo, da bo plačilna lista odražala dejansko stanje za delo v preteklem mesecu, bistveno manj pa bo poračunov.

Hkrati izplačilo ne bo smelo biti nižje od 30 evrov, se bo pa izplačalo glede na dejansko število prihodov ali odhodov na delo. Ker pa, kot je dejal Koritnik, spodbujajo tudi javni prevoz, bodo javnemu uslužbencu, če bo predložil dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni prevoz, povrnili strošek njenega nakupa. Pri ugotavljanju razdalje od kraja prebivališča do delovnega mesta pa se bo upoštevala najkrajša varna pot.

Kot pomembno spremembo v skladu s predlogi strateškega sveta za debirokratizacijo je minister izpostavil tudi spremembe pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela. Pojasnil je, da je desetine javnih uslužbencev obremenjenih s preverjanjem, ali je ob uri njihovega prihoda na delo ali odhoda z dela na voljo javni prevoz ali ne. Sedaj so sistem poenostavili, za vse se namreč določa povračilo stroškov kilometrine, pri čemer je ta zvišana s sedanjih osmih na deset odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

Višje nagrade dijakom in študentom na praksi

Za pridobitev pravice do jubilejne nagrade se bo upoštevala tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe. Spremembe so tudi pri usklajevanju zneskov, kjer je doslej veljalo, da se višina regresa za prehrano usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Odslej se bodo tudi ostali zneski, torej nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči, enkrat letno uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Dvigujejo se tudi nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse. Doslej je študent dobil 97 evrov mesečno, odslej bo 172 evrov. Za dijake pa bo namesto 86 evrov mesečno veljalo povračilo v višini 47 evrov.