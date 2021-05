Skupni poziv je prišel po tem, ko so ministri EU v sredo na srečanju v Bruslju zastavili ambicije za pogajanja o dveh pomembnih zakonodajnih svežnjih, ki bi lahko bistveno spremenila način poslovanja podjetij, kot so Facebook, Google in Amazon, navaja AFP. Gre za akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih.

Ministri iz Nemčije, Francije in Nizozemske so v skupni izjavi za javnost dejali, da sedanji predlog ni dovolj ambiciozen, in pogajalce pozvali, naj zakon zaostrijo.

Težava je namreč v velikih tehnoloških podjetjih in njihovih t. i. "ubijalskih prevzemih" nastajajočih zagonskih podjetij, ki razvijajo tehnologijo, ki bi lahko ogrozila obstoječo prevlado velikega tehnološkega podjetja.

Da bi se preprečilo nadaljnjo prevzemanje inovativnih zagonskih podjetij in s tem odpravljanje bodočih tekmecev, bi moral vse združitve in prevzeme oceniti regulator EU, je zapisano v izjavi, ki jo povzema AFP.

Evropski regulatorji menijo, da so Facebookovi prevzemi Instagrama in WhatsAppa ter Googlov nakup Fitbita možni primeri velikih tehnoloških podjetij, ki odkupijo obetavno zagonsko podjetje, preden se je ta lahko razvil v tekmeca.

V okviru akta o digitalnih trgih bi bil za peščico velikih tehnoloških podjetij oblikovan seznam posebnih pravil o tem, kako lahko delujejo, vključno s strožjimi obveznostmi glede obveščanja regulatorjev o njihovih odkupih in združitvah.

Na srečanju je podpredsednica komisije, pristojna tudi za konkurenco, Margrethe Vestager vztrajala, da obstoječa pravila že nudijo načine za hitro posredovanje v primeru takšnih odkupov, ko jih o tem obvestijo pristojni nacionalni organi.

Ministri so obravnavali tudi akt o digitalnih storitvah, ki bi lahko velika tehnološka podjetja prisilil k večji transparentnosti glede uporabljenih algoritmov in boljšemu nadzoru nezakonitih vsebin.

Francija želi, da bi se v okviru pravil ponovno preučilo že dolgo veljavno načelo EU o državi izvora, kjer izvrševanje pravil za vso Evropo ureja nacionalni organ, kjer ima velika družba sedež.

To načelo je sicer v središču pravil EU o zasebnih podatkih GDPR, a je nanj letelo več kritik glede tega, kako je Irska obravnavala nadzor nad Facebookom, Googlom in drugimi tehnološkimi podjetji.

"Francija podpira načelo države izvora, a menimo, da če se želimo izogniti nekaterim pomanjkljivostim drugih predpisov, so potrebni nekateri dodatki, ki bi to zadevo nekoliko uravnotežili" je dejal francoski državni sekretar za digitalni sektor Cedric O.