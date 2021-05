Takoj ni bilo znano, kaj je povzročilo požar, vendar so gasilci na prizorišču ogenj v nekaj minutah ukrotili. Španski As danes piše, da je zagorel kos poliuretanske pene, vendar so ogenj hitro pogasili, ne da bi pri tem prišlo do resne škode ali kakšne poškodbe, so za As potrdili pri Realu.

Mestna uprava je odobrila začetek večjih del pri obnovi stadiona, ki bi morala biti po načrtih končana do začetka sezone 2022/23. Med drugim bo prenovljeno domovanje madridskega Reala po novem dobilo premično streho, kapaciteta pa se bo zmanjšala za eno mesto.